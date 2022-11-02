ОВА: російські окупанти ввечері атакували передмістя Запоріжжя

Російські окупанти ввечері в середу, 2 листопада, атакували передмістя Запоріжжя, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram написав, що «прильотів» на території Запоріжжя не зафіксовано, працюють сили ППО. За інформацією військових, усі іранські дрони Shahed-136, які летіли в напрямку міста, знищені, ці дані уточнюються.

Станом на 21:50 повітряну тривогу оголошено в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях.﻿

31 жовтня критична інфраструктура в Запоріжжі зазнала російських ударів.