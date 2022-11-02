Верещук: з деокупованих територій евакуювали 22 тисячі людей

Зі звільнених територій України евакуювали 22 тисячі осіб, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми допомогли 22 тисячам людей евакуюватись. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуюються" , – розповіла Верещук.

За словами чиновника, часто люди бояться евакуації, бо не знають, де їм жити та не мають коштів. Водночас Верещук розповіла, що Харківська обласна військова адміністрація пропонує евакуацію до Харкова. Там людей можуть розмістити у гуртожитках вишів. Вона також додала, що, щонайменше, три області готові приймати людей, які бажають виїхати з деокупованих територій.

"Приміром, Тернопільська область у нас готова прийняти людей з евакуаційних поїздів, Львівська область, а також Полтавська, всі готові розмістити людей і пережити зиму" , - сказала Верещук.

Вона також додала, що на звільнених територіях Херсонської, Харківської, Донбасу продовжуються стабілізаційні заходи. Проводиться розмінування, людям надається гуманітарна та медична допомога, відновлюється електропостачання. Водночас, деякі населені пункти досі зазнають обстрілів окупантів. Через це відновлення ускладнюється.