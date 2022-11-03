ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли – Енергоатом

За даними "Енергоатому", Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Вказано, що о 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

"Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан" , - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб і тепер "розпочався зворотний відлік часу".

"Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені" , - додали в повідомленні.

В компанії звернулися до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.