МЗС спростувало заяву Путіна про "гарантії" України за "зерновою угодою"

У МЗС України спростували заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито Україна взяла якісь нові зобов'язання щодо виконання "зернової угоди". Про це заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Володимир Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору у військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди" , - зазначив Ніколенко .

Він нагадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

" Ніяких нових зобов'язань, які виходили б за межі вже існуючих у зерновій угоді, наша держава не брала" , - зазначив Ніколенко.

Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, додав речник.