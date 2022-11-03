Генштаб: Росія за добу втратила понад 700 солдатів та 20 танків

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти втратили 3 РСЗВ, 20 танків, 4 безпілотники та понад 700 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,

танків - 2734 (+20) од.

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од.,

артилерійських систем – 1 755 (+22) од.,

РСЗВ – 390 (+3) од.,

засобів ППО – 198 (+0) од.,

літаків – 277 (+0) од.,

вертольотів – 258 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) од.,

крилатих ракет - 397 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од.,

спеціальної техніки – 155 (+1) од.

Дані уточнюються.