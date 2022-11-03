Генштаб: Росія за добу втратила понад 700 солдатів та 20 танків

Генштаб: Росія за добу втратила понад 700 солдатів та 20 танків
Фото: wikimedia.org

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російські окупанти втратили 3 РСЗВ, 20 танків, 4 безпілотники та понад 700 осіб особового складу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 2734 (+20) од.
  • бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од.,
  • артилерійських систем – 1 755 (+22) од.,
  • РСЗВ – 390 (+3) од.,
  • засобів ППО – 198 (+0) од.,
  • літаків – 277 (+0) од.,
  • вертольотів – 258 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 397 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 155 (+1) од.

Дані уточнюються.

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