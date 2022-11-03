В "Укренерго" розповіли деталі відключень електрики у четвер

За даними "Укренерго", у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Сьогодні, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання. У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів" , - йдеться у повідомленні.

Водночас для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

"У цьому форматі надати інформацію про терміни відключень саме вашої вулиці чи району – обов'язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)" , - заявили в "Укренерго".

Там нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.