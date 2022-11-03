Залужний порівняв втрати російської авіації в Україні та Афганістані

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 24 лютого українські захисники знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж втратили за 10 років війни в Афганістані.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено вдвічі більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані" , - заявив головком ВСУ.

Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для Росії, як і війна в Афганістані.

На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну спричинить руйнування Росії.