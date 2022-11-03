Рада звільнила Чернишова та позбавила мандатів двох нардепів

Верховна Рада 4 листопада відправила у відставку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабиновича та Ігоря Васильковського

За словами народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка﻿, за відставку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова проголосували 279 нардепів.

"Раніше стало відомо, що він може очолити "Нафтогаз". На розгляд питання про відставку пан Чернишов не прийшов, звіту перед ВР не було" , — додав Гончаренко.

За відставку Чернишова проголосували 279 нардепів

Сам Чернишов фактично підтвердив звільнення, написавши у Facebook пост про вдячність "всім, хто два з половиною роки працював разом у Мінрегіоні, усім з ким спільно досягли результатів, за які не соромно".

Зранку профільний комітет Ради рекомендував залу підтримати заяву Чернишова про відставку з посади глави Мінрегіону.

Як написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк﻿, Чернишов на комітеті зробив звіт про роботу в міністерстві.

"Свій перехід у "Нафтогаз" мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у "Нафтогаз" , - описав Железняк тези виступу Чернишова на комітеті.

Також уже ексглава Мінрегіону на комітеті прокоментував можливе об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.

"Сказав, що така "реконфігурація" опрацьовувається і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно" , - переповів слова Чернишова Железняк.

ВРУ також позбавила мандату нардепа Вадима Рабиновича, "за" висловилися 302 обранці.

"Звісно, добре що Рабинович позбавлений мандату. Але як щодо всієї ОПЗЖ? Чому ці зрадники та любителі "руського мира" все ще мають повноваження? Ще у серпні я подав у парламент проєкт постанови про позбавлення депутатського мандату всіх депутатів ОПЗЖ! Вони не повинні мати хоч якесь відношення до влади в Україні" , — прокоментував Гончаренко.

Крім того, парламент позбавив мандату Ігоря Васильковського. За припинення його повноважень проголосували 292 депутати.