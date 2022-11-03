Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 295 народних обранців. Утримались - 35 нардепів.

По фракціям голоси розподілились таким чином:

Слуга народу - 211

Європейська солідарність - 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир- 18

За майбутнє - 15

Голос - 10

Довіра - 16

Відновлення України - 15

Позафракційні - 10

За словами Ярослава Железняка, це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України.