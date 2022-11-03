Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік
Фото: Facebook

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосували 295 народних обранців. Утримались - 35 нардепів.

По фракціям голоси розподілились таким чином:

  • Слуга народу - 211
  • Європейська солідарність - 0
  • Батьківщина - 0
  • Платформа за життя та мир- 18
  • За майбутнє - 15
  • Голос - 10
  • Довіра - 16
  • Відновлення України - 15
  • Позафракційні - 10

За словами Ярослава Железняка, це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України.

"Тепер сподіваємося, що міжнародни партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів", - підкреслив нардеп.

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