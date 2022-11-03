Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"За" проголосували 295 народних обранців. Утримались - 35 нардепів.
По фракціям голоси розподілились таким чином:
- Слуга народу - 211
- Європейська солідарність - 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир- 18
- За майбутнє - 15
- Голос - 10
- Довіра - 16
- Відновлення України - 15
- Позафракційні - 10
За словами Ярослава Железняка, це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України.
"Тепер сподіваємося, що міжнародни партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів", - підкреслив нардеп.