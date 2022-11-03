ГУР: окупанти хочуть вивезти сонячні електростанції з Херсонщини до РФ

Російські окупанти планують вивезти об’єкти сонячної генерації електроенергії з Херсонської області на територію Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії "ГУП Херсонобленерго". Потім майно планується вивезти на територію РФ" , — сказано у повідомленні.

Окрім того, продовжується незаконна "евакуація" українців Херсонської області з правого берега Дніпра. Людям пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла у РФ, щоб заохотити до переїзду.

Зазначається, що в рамках "евакуації" місцевих примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне російських військових. У місцевих відбирають автомобілі для використання загарбницькими військами.

Також повідомляється, що з херсонських інтернатів вивезли дітей на територію Криму. Наразі діти розміщені на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також у Крим перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Як повідомлялось, так званий "тво губернатора" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про розширення зони евакуації на 15 км від Дніпра через нібито підготовку Україною масованого удару по Херсонщині.