Хлань: ЗСУ знищили переправу росіян у районі Антонівського мосту

ЗСУ знищили військові катери та переправу військ РФ у районі Антонівського мосту у тимчасово окупованому Херсоні. Одразу після цього окупанти оголосили про припинення так званої евакуації на лівий берег Дніпра, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань під час брифінгу.

"Окупанти вчора ввечері заявили, що так звана евакуація закінчилася. Вони оголосили, що пересування річковим транспортом для приватних осіб заборонено. Це вони зробили після того, як наша артилерія вкотре сильно відпрацювала їхню переправу" , — заявив Хлань.

За його даними, було знищено військові катери, які пересували понтонні платформи для переміщення російської техніки під Антонівським мостом.

Також Хлань із посиланням на місцевих жителів повідомив, що на візуально російських військових у Херсоні поменшало. Але він зазначив, що важко сказати, скільки насправді загарбників залишається у місті.

"Колаборанти всі біжать, а люди, що залишилися, точно з проукраїнською позицією, які чекають ЗСУ" , — сказав Хлань.

У середу, 2 листопада, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Російські пропагандисти повідомляли про удари HIMARS у районі Антонівського мосту.

Після цього окупаційна влада Херсонської області закрила переправи через Дніпро.