Єрмак: з полону звільнено 107 захисників, з них 74 обороняли Маріуполь

Україна та країна-агресор Росія у четвер, 3 листопада, провели обмін полоненими. Додому повертаються 107 захисників, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Серед звільнених — шість офіцерів, 101 рядовий і сержант, захисники з лав ЗСУ, ВМС, ТрО, Держприкордонслужби, Нацполіції, Держспецслужби транспорту і Нацгвардії, у тому числі троє бійців Азова.

"74 бійці захищали Азовсталь. Деякі добровольці летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя та воювати за місто" , — написав Єрмак.

Багато захисників, які повернулися, були поранені, серед них — люди з ампутованими кінцівками, опіками та інфікованими ранами. Один боєць дістав поранення внаслідок російського теракту в Оленівській колонії.

"Нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла... Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них" , - додав глава ОП.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що на захисників очікує кваліфікована медична допомога, реабілітація, психологічна та соціальна підтримка.

29 жовтня Україна і Росія провели черговий обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових та двох цивільних. Тоді президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ із полону повернули 1031 людину.