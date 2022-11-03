МАГАТЕ завершила перевірки на трьох українських об'єктах на запит України

Інспектори МАГАТЕ після фейкових заяв РФ про "брудні бомби" на прохання України завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні - ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявили, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.

"Письмові звернення України до МАГАТЕ з проханням надіслати групи інспекторів були зроблені після того, як РФ виступила зі звинуваченнями щодо діяльності на трьох об'єктах - Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та Виробничому об'єднанні "Південний машинобудівний завод" у Дніпрі.

За останні кілька днів інспектори змогли здійснити всі заплановані МАГАТЕ заходи та отримали безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих об'єктах", - наголошується в заяві.

Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ та мережі аналітичних лабораторій.

"Відбір проб навколишнього середовища є широко використовуваним заходом із застосуванням надчутливих аналітичних методів, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами" , - пояснили в агентстві.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми маємо на сьогоднішній день, не виявила жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих трьох об'єктах. Крім того, ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища якнайшвидше" , - сказав Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ наголосив, що агентство залишається готовим до "проведення подальших подібних верифікаційних заходів в Україні з метою підтвердження відсутності незадекларованої діяльності та матеріалів і, таким чином, унеможливлення будь-якого нецільового використання таких матеріалів".

Нагадаємо:

Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив, що інспектори МАГАТЕ проведуть верифікаційні заходи на двох об'єктах в Україні у відповідь на запит України.

Цей запит був зроблений Україною після того, як Російська Федерація виступила з фейковим звинуваченнями щодо діяльності, пов'язаної з можливим виробництвом "брудних бомб" на двох об'єктах.