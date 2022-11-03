Андрющенко: в Маріуполі окупанти посилили фільтраційні заходи

В окупованому Маріуполі Донецької області фіксують раптове посилення репресивного режиму, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Глобальна „зачистка“ по Центральному, Приморському та Кальміуському районах, переважно у місцях проїзду військової техніки та дислокації окупантів. Патрулі у складі комендатури, МДБ запровадили домовий та поквартирний обхід" , — йдеться у повідомленні.

У місцевих жителів ретельно перевіряють телефони на наявність компрометуючих фото, повідомлень у соцмережах та приватному листуванні. Проводяться обшуки будинків на наявність української символіки, літератури. У ході рейдів переписують особисті дані всіх мешканців.

В окупованому Маріуполі не зупиняється фільтрація. Загальна черга у кількісних показниках лише у Центральному районі міста становить 15 тисяч осіб.

"Щодня максимально до 30 осіб проходять фільтрацію, з них у середньому до 5 осіб щодня зникають через арешти прямо у будівлі райвідділу поліції окупантів. Без папірця про фільтрацію неможливе працевлаштування на будь-яку роботу, тому люди змушені йти на принизливу та ризиковану процедуру задля виживання" , — йдеться у повідомленні.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з наймасштабніших гуманітарних катастроф. З початку російського вторгнення в місті загинуло понад 25 тисяч жителів, проте точна кількість жертв невідома.

Внаслідок ворожих обстрілів Маріуполь практично повністю зруйнований. Влада міста ще в березні оцінювала руйнування в 80-90%.

Окуповане місто досі залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання та без опалення.