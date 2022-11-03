Зеленський заявив, що не поїде на саміт G20, якщо там з'явиться Путін
Президент Володимир Зеленський не братиме участі у саміті країн "Великої двадцятки", якщо туди вирушить глава Кремля Володимир Путін, повідомляє Ділова столиця.
Про це Зеленський заявив у Києві на зустрічі з керівництвом Греції.
"Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме участі", — сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.
Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту.
"У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", — підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Путін розглядає можливість поїздки на саміт G20 на Балі, проте остаточного рішення ще не ухвалив.