Зеленський заявив, що не поїде на саміт G20, якщо там з'явиться Путін

Президент Володимир Зеленський не братиме участі у саміті країн "Великої двадцятки", якщо туди вирушить глава Кремля Володимир Путін, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський заявив у Києві на зустрічі з керівництвом Греції.

"Позиція моя особиста і України була в тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме участі" , — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.

Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту.

"У будь-якому разі ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося" , — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Путін розглядає можливість поїздки на саміт G20 на Балі, проте остаточного рішення ще не ухвалив.