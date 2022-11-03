ГУР: Іран погодився передати Росії тисячу одиниць військової техніки

Українська розвідка підтверджує інформацію, що Росія уклала контракт з Іраном на передачу понад тисячу одиниць військової техніки для війни проти України, повідомляє Новое время.

В етері телемарафону, відповідаючи на запитання журналіста про те, що Іран нібито вже передав Росії балістичні ракети, Юсов відповів, що наразі йдеться про укладення контракту.

"Наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень. Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння" , - сказав він.

Юсов додав, що найближчим часом Іран хоче передати Росії партію безпілотників.

"200 дронів вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація" , - сказав він.

Раніше американський телеканал СNN повідомляв, що влада Ірану має намір поставити Кремлю 1000 балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля».

Глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що РФ може вже у листопаді застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності.