Національна асамблея Болгарії у четвер, 3 листопада, підтримала резолюцію щодо постачання Україні військової та технічної допомоги, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє видання БГНЕС.

За документ, ініційований партіями ГЕРБ-СДС та Демократичною Болгарією, проголосувала переважна більшість парламентаріїв — 175, зокрема партія колишнього виконуючого обов’язки прем'єр-міністра Болгарії Стефана Янєва Bulgarian Rise.

Проти висловилися 49, зокрема проросійські Відродження та Болгарська соціалістична партія, ще троє утрималися.

Резолюція означає, що тепер уряд Болгарії має протягом 30 днів подати проект рішення щодо постачання зброї Україні до парламенту.

Під час обговорення документа депутат проєвропейської партії Продовжуємо зміни Даніель Лорер назвав цинічним зберігання у Болгарії великої кількості радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

Лідер болгарських соціалістів Корнелія Нінова у свою чергу повторила позицію політсили: постачання зброї Україні можуть перетворити Болгарію на сторону конфлікту.