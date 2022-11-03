Генштаб: авіація ЗСУ завдала понад 10 ударів по окупантам

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки росіян, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 3 листопада.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах н.п. Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах н.п. Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах н.п. Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах н.п. Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах н.п. Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах н.п. Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.