Глава Пентагону висловив упевненість у тому, що Україна деокупує Херсон

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що українські війська можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області включно з адміністративним центром, повідомляє Європейська правда.

Про це Остін заявив на пресконференції в четвер.

"Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити" , - сказав глава Пентагону.

"Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони в подальшому продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки" , - додав він.

Досі американські високопосадовці намагалися уникати настільки оптимістичних оцінок щодо контрнаступу українських сил у Херсонській області, який триває з вересня. Вони пролунали на тлі тверджень про евакуацію цивільного населення й російських сил із правобережжя Херсонщини.

Нагадаємо, 27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнування мостів через ріку.

Раніше в четвер стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона передують намірам Росії прискорити вихід із цього району.