ОП: окупанти завдали 6 ракетних ударів по Покровську Донецької області

Окупанти завдали 6 ракетних ударів по Покровську Донецької області. Три ракети влучили у школу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"Російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста".

За його словами, зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох "прильотів".