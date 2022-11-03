Зеленський: у Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей

У Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 жовтня.

"На жаль, смерть не обирає, хто з якої діаспори. Я думаю, там велика кількість людей загинула. Ми зрозуміємо, яка кількість і це не обчислюється одиницями, на жаль, не десятками і не сотнями. На жаль, йдеться про тисячі та десятки тисяч людей" , — заявив Зеленський.

Президент додав, що він не має чіткої цифри, але вона може з'явитися, коли ЗСУ деокупують Маріуполь. За його словами, зруйновано до 70% міста, а про стан частково зруйнованих будівель інформації немає.

"На прикладі деокупованих містечок, маленьких сіл, де мешкали від кількох сотень людей до тисяч, але не такі великі міста, як Маріуполь, то коли ми знаходимо поховання 500 осіб, 600 осіб там, де мешкало кілька тисяч людей, можемо уявити, який відсоток може бути у півмільйонному місті" , - пояснив президент.

Зеленський додав, що відповідь на запитання, скільки людей загинуло в Маріуполі, може бути страшною. Він наголосив, що в окупованому місті залишилися представники грецької діаспори, проте чи живі вони, інформації немає.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з наймасштабніших гуманітарних катастроф. З початку російського вторгнення в місті загинуло понад 25 тисяч жителів, проте точна кількість жертв невідома.

Внаслідок ворожих обстрілів Маріуполь практично повністю зруйнований. Влада міста ще в березні оцінювала руйнування в 80-90%.

Окуповане місто досі залишається без нормального енерго-, водо- та газопостачання та без опалення.