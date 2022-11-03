Вибори в Ізраїлі: прем'єр Лапід визнав поразку та привітав Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у четвер, 3 листопада, визнав поразку на виборах у Кнесет (парламент), повідомляє Новое время.
Як повідомляє The Jerusalem Post, Лапід зателефонував лідеру опозиції, колишньому прем'єру Біньяміну Нетаньягу (лідер партії Лікуд), привітав його з перемогою та побажав успіху. За словами чинного прем'єра, він доручив своїй канцелярії підготувати передачу влади.
За інформацією Центральної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 100% голосів блок Нетаньягу отримав 64 місця у Кнесеті, пише The Times of Israel. Це дозволить йому сформувати коаліцію.
Раніше український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що при Нетаньягу позиція країни щодо постачання зброї Україні може змінитися. Політик очолював уряд Ізраїлю протягом 12 років та пішов у відставку влітку 2021 року.