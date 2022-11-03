Борель: ЄС вже виділив 22 мільярди євро на підтримку України

За словами головного дипломата Європейського Союзу Жозепа Борреля, загальна військова допомога Україні, яку надав блок, уже становить 22 мільярди євро, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ "Групи семи" в Німеччині в четвер.

"Європейський Союз вже виділив 22 мільярди євро на підтримку України – 22 мільярди євро. І я не враховую тут військову підтримку, яка надається на двосторонній основі державами-членами" , – зазначив він.

Топ-дипломат ЄС уточнив, що до названої ним суми входять три мільярди євро, виділені через Європейський інструмент забезпечення миру, а решта 19 мільярдів були виділені ЄС та державами-членами "для фінансової, економічної підтримки України".

"Зима наближається, і Путін чекає "генерала Зиму", щоб підтримати російську армію. Зараз, як ніколи, ми повинні підтримати Україну і український народ. Вони воюють, захищають свою країну і ми маємо моральний обов'язок підтримати їх" , – наголосив Боррель.

Як повідомлялося, Європейська комісія підготувала три способи, за допомогою яких країни Європейського Союзу можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни з Росією – їх мають розглянути на зустрічі міністрів фінансів у четвер.