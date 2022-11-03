Залужний: росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на деяких ділянках

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щодня відбувається до 80 атак, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована.

Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону".

Повідомляється, що під час розмови Залужний і Каволі також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.