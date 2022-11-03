В Ірані відреагували на заяву Куліби та запропонували переговори

У МЗС Ірану відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в якій він сказав про безжальні наслідки у разі допомоги Росії. Там заявили, що ці заяви «емоційні» та закликали українську сторону до переговорів, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Ірану.

У відомстві заявили, що речник МЗС Нассер Канаані зазначив «активний нейтралітет» Ірану щодо війни в Україні, а також заявив, що «емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні».

"Замість того, щоб висувати помилкові звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій" , — заявив Канаані.

Він також "категорично заперечував" передачу Іраном зброї в Росію для війни в Україні.

З початку жовтня війська РФ атакують українські міста дронами-камікадзе іранського виробництва. За даними розвідки, Іран планує поставити Росії ще понад 200 бойових дронів.