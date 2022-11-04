У п'ятницю Twitter почне скорочення працівників - ЗМІ

За даними провідних західних ЗМІ, компанія Twitter до 9 ранку за тихоокеанським часом у п'ятницю повідомить співробітників про те, чи їх звільнять, повідомляє Українська правда.

"Прагнувши поставити Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п'ятницю" , - йдеться у повідомленні Reuters.

Twitter повідомив в електронному листі, що його офіси будуть тимчасово закриті, а доступ до всіх бейджів буде припинено, щоб "допомогти забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter та клієнтів".

За даними Bloomberg, Маск планує скоротити близько 3700 робочих місць у Twitter. Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Також Москва доручила команді Twitter економити понад 1 мільярд доларів щорічних витрат за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Компанія прагне знайти до 3 мільйонів доларів економії на день.

Як зазначає Reuters, такі різкі скорочення можуть поставити веб-сайт і додаток Twitter під загрозу падіння в моменти з високим трафіком, такі як проміжні вибори в США.