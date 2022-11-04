ISW: Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) припускають, що після висновків МАГАТЕ окупанти створюють умови для того, щоб негайно перевести ЗАЕС у російську електромережу, повідомляє Українська правда.

Експерти припускають, що російська влада, можливо, створює умови для негайного переведення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в російську електромережу після заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 3 листопада про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням.

Тим часом російські війська продовжують виводити окремі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області, але поки що незрозуміло, чи будуть вони боротися за місто Херсон.

За спостереженнями ISW, російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому (східному) березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.

За повідомленнями, деякі російські елітні підрозділи – такі як повітряно-десантні війська та морська піхота – продовжують діяти на правому (західному) березі Дніпра, і їх повне виведення з півночі Херсонської області було би більш чітким показником того, що російські війська не будуть боротися за місто Херсон або населені пункти на правому березі.

Українські та російські джерела також активно обговорювали повідомлення про закриття деяких російських контрольно-пропускних пунктів в околицях Херсона, крадіжку міських пам'ятників та зняття російського прапора з будівлі Херсонської обласної адміністрації як ознаки триваючого відходу Росії з міста.

Як зазначають аналітики, окупанти зосередили недостатню кількість мобілізованих на наступальних діях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області.

ISW не висуває жодної гіпотези, яка пояснила б нетерплячість російських військ або їхнє спрямування обмежених військових ресурсів на завоювання оперативно незначимих територій у Донецькій області замість того, щоб захищатися від контрнаступів ЗСУ в Луганській та Херсонській областях.

Основні висновки аналітиків ISW:

Досі незрозуміло, чи будуть російські війська захищати місто Херсон, незважаючи на виведення деяких російських підрозділів з північно-західної частини Херсонської області, що триває.

Російські війська передчасно залучили нещодавно мобілізований особовий склад до наступальних операцій у західній частині Донецької області, прагнучи отримати мінімальні та оперативно незначимі територіальні здобутки.

Влада РФ, можливо, створює умови для якнайшвидшого переведення Запорізької атомної електростанції в російську електромережу.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують вести контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового.

Загарбники продовжували наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Російські військові продовжують відчувати значні проблеми з постачанням критично важливого військового обладнання.

Міністерство оборони РФ, імовірно, продовжує приховано проводити мобілізаційні заходи.

Російські окупаційні чиновники продовжують примусову евакуацію у Херсонській області.

Повідомлялося, що російські окупанти спробують підключити Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу після того, як пошкодили у середу дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України.