У Польщі за спрощеною процедурою роботу знайшли 650 тис. українців

Майже 650 тисяч громадян України знайшли роботу у Польщі за спрощеною процедурою.﻿ Про це заявила міністерка сім'ї і соціальної політики Марлена Мальонг, повідомляє Європейська правда.

За її оцінкою, ситуація на ринку праці подібна до минулорічної, тому поки що тривожних симптомів немає.

"З іншого боку, ми дивимося в майбутнє з помірним оптимізмом, оскільки в країні спостерігається ситуація уповільнення економічного зростання. За нашими оцінками, наступного року рівень безробіття в Польщі зросте до 5,4%" , - сказала міністерка.

Вона зазначила, що ринок праці в країні потребує робочих рук.

"Близько 650 000 громадян України працюють в нашій країні за спрощеними правилами. Це дуже хороша інформація" – сказала Мальонг.

Відповідаючи на запитання щодо інфляції, міністерка зазначила, що уряд робить все можливе для її уповільнення, але не хоче, щоб це робилося за рахунок заробітних плат.