Пентагон: Ядерний удар КНДР "приведе до кінця режиму Кіма"

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою у четвер, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн приведе до кінця режиму Кіма. ﻿Про це, з посиланням на видання Politico, повідомляє Європейська правда.

Заява прозвучала через кілька годин після того, як Пхеньян випробував нову міжконтинентальну балістичну ракету, що знову посилило напруженість у регіоні.

"Будь-який ядерний напад на Сполучені Штати або їх союзників і партнерів, включаючи застосування нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятним і призведе до падіння режиму Кіма" , - сказав Остін у четвер.

Адміністрація Байдена включила подібні формулювання у свою Стратегію національної оборони, яку Пентагон опублікував минулого тижня.

США та Південна Корея заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками Пхеньяна.

Остін зазначив, що випробування "дестабілізують регіон" і закликав Пхеньян "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".