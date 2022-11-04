Генштаб: ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська минулої доби втратили 840 осіб особового складу, найбільше – на Лиманському та Авдіївському напрямах.

"840 окупантів та 28 бронемашин за добу – не рекорд, але потужно" , - йдеться у зведенні ГШ.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,

танків - 2 750 (+16) од.

бойових броньованих машин – 5 580 (+28) од.,

артилерійських систем – 1 772 (+17) од.,

РСЗВ – 391 (+1) од.,

засобів ППО – 201 (+3) од.,

літаків – 277 (+0) од.,

вертольотів – 258 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1450 (+8),

крилатих ракет - 397 (+0),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од.,

спеціальної техніки – 155 (+1).

Дані уточнюються.