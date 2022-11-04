Путін: Потрібно вивезти жителів із Херсона
Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста, повідомляє Українська правда.
"Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій", - заявив Путін під час покладання квітів на Красній площі
Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.
За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".