Путін: Потрібно вивезти жителів із Херсона

Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста, повідомляє Українська правда.

"Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій" , - заявив Путін під час покладання квітів на Красній площі

Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.

За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".