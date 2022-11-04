Резніков: підтримка України не ослабне після проміжних виборів у США

Глава Міноборони України Олексій Резніков переконаний, що двопартійна підтримка України збережеться на високому рівні після проміжних виборів у США, які відбудуться 8 листопада, повідомляє Новое время.

"Я не переживаю через вибори в США, тому що я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і щоразу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остін, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною та двопалатною також" , — сказав Резніков під час брифінгу.

Він наголосив, що у нього є «особисте персональне розуміння та відчуття», що в переважній більшості американці підтримують Україну в цій несправедливій війні.

"І американський народ хоче перемоги України. А американці дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, у перемозі над злом" , - додав Резніков.

Він нагадав, що після Мадридського саміту НАТО вважає Росію найбільшою загрозою для Альянсу в найближчі 10 років.

Тому перемога України у війні зменшить цю загрозу для союзниць, вважає український міністр.

"Америка зацікавлена у тому, щоб посилити обороноздатність України заради цієї перемоги. Тому я вірю, що після виборів все залишиться на тому ж високому рівні, а можливо, і покращиться" , — підсумував Резніков.

Раніше президент США Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої американської допомоги Україні , якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу США після листопадових виборів.