Путін цинічно заявив, що Росія "з теплотою" ставиться до українців
Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито "з теплотою" ставиться до українського народу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Путін заявив 4 листопада з нагоди "дня народної єдності", яка щороку відзначається в Росії.
"Росія ставилася і ставиться із теплотою до українського народу, незважаючи на сьогоднішнє протистояння", — цитує слова Путіна російське пропагандистське видання ТАСС.
Крім того, президент країни-агресора заявив, що "український народ — головна жертва навмисної сублімації ненависті до росіян".
Глава Кремля, крім того, вкотре назвав українську владу "неонацистами" і додав, що "зіткнення було неминучим".
Також Путін заявив, що "конфлікт в Україні — по суті, протистояння всередині одного народу".
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не вторгалася на територію України. За його словами, спецоперація була оголошена, коли в нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО.