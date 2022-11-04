ОК "Південь": війська РФ підривають плавзасоби та судна у причалах Дніпра

Війська РФ підривають плавальні засоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра. Це створило екологічну загрозу у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

"Внаслідок варварської стратегії масованих підривів плавзасобів та суден, що перебувають біля пристаней та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили колосальну екологічну загрозу" , - йдеться у повідомленні.

За даними командування, тони пального, що випливають із пошкоджених суден, потрапляють у дельту Дніпра та стікають у бік заповідної зони Національного природного парку Нижньодніпровський.

Також наголошується, що росіяни проводять інженерно-фортифікаційне оснащення позицій на лівому березі Дніпра та змушують місцевих мешканців залишити місця свого проживання на правому. При цьому війська РФ продовжують обмежувати використання плавзасобів та доступ до берега.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков говорив, що потенційно російські окупаційні війська готові до «чергового акту доброї волі» у районі Херсона.

Начальник української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада. Супутникові знімки показали, що херсонське угруповання російських окупантів терміново перекидає техніку та особовий склад на інший берег Дніпра.