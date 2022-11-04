Країни G7 закликали Лукашенка не втягувати Білорусь у війну Росії

Якщо режим диктатора Олександра Лукашенка безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії проти України, G7 накладе на режим «великі додаткові витрати», повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн-членів G7, ухваленій 4 листопада в німецькому Мюнстері.

G7 повторила свій заклик до влади Білорусі припинити сприяти веденню агресивної війни Росії проти України, включно з дозволом збройним силам РФ використовувати територію Білорусі для запуску ракет по Україні.

"Якщо білоруська влада безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії, G7 накладе на режим величезні додаткові витрати" , — йдеться в заяві.

4 листопада білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує відправляти армію Білорусі воювати проти України.