Росія або виграє війну, або програє: Подоляк розписав два сценарії

Якщо Росія програє війну в Україні, світ чекає десятиліття стабільності, економічного зростання та безпеки. У разі виграшу Росії світ порине в хаос, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо Росія програє війну, світ чекатиме десятиліття стабільності, безпеки, економічного зростання. Якщо Росія переможе, отримаємо період хаосу: розквіт тираній, воєн, геноцидів, ядерні перегони. Будь-які "поступки" Путіну сьогодні – це угода з дияволом. Вам не сподобається її ціна" , — написав Подоляк.

Нагадаємо, в американській розвідці вважають, що Іран шукає допомоги у Росії у питаннях посилення своєї ядерної програми. У Кремлі раніше виступали проти того, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя, проте на тлі зміцнення співпраці між країнами позиція РФ може змінитись.