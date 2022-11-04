Bloomberg: радник Байдена з нацбезпеки відвідав Київ

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідав із незапланованим візитом Київ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter журналіста Bloomberg Дженіфер Якобс.

Повідомляється, що під час візиту радник Байдена провів зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Раніше Салліван заявив, що відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, буде вона тактичною чи більшою.

Раніше також у Конгресі США запропонували запровадити механізм санкцій проти російських військових злочинців.