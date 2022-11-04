CNN: понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням

З 24 жовтня в Україні почалися перебої з роботою терміналів супутникового зв’язку Starlink від SpaceX Ілона Маска – це стосувалося 1300 пристроїв, а причина, ймовірно, полягає у фінансуванні, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих із питанням.

У вересні SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій. Компанія стверджувала, що не може надалі так само фінансувати роботу терміналів для України.

Згодом Маск заявив, що Starlink працюватимуть в Україні незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

Попри те, що Маск заявив про відкликання запиту до Пентагону, переговори щодо фінансування відомством роботи терміналів тривають, пише CNN.

"Переговори дуже активно ведуться. Кожен в нашій будівлі знає, що ми збираємося платити їм" , – сказав високопоставлений чиновник Пентагону в коментарі CNN.

Нещодавнє відключення терміналів в Україні почалося 24 жовтня, як стверджує один зі співрозмовників видання – за браком фінансування.

Відключення стосувалося партії з 1300 терміналів, які Україна придбала у британської компанії в березні і які використовувалися для операцій, пов'язаних з веденням бойових дій.

SpaceX стягувала з українських військових 2500 доларів на місяць за підтримання зв'язку з кожним з 1300 терміналів, що збільшило загальну вартість до вересня майже до 20 млн дол. Зрештою, можливість сплачувати за послуги закінчилася.

Перед тим, як термінали повністю відключилися, Міноборони України на початку жовтня звернулося до британських колег з проханням оплатити місячний рахунок у 3,25 млн. доларів. Британський чиновник заявив, що після обговорень між міністерствами "було вирішено, що існують більш пріоритетні військові можливості".

"Ми підтримуємо ряд терміналів, які мають пряму тактичну користь для українських військових у відбитті російського вторгнення" , - сказав британський чиновник в коментарі CNN.

"Ми розглядаємо і визначаємо пріоритетність усіх нових запитів з точки зору впливу, який внесок може мати на підтримку України в захисті свого народу від жахливого вторгнення Путіна".

Високопоставлений український чиновник підтвердив CNN факт відключення, назвавши апарати Starlink "дуже важливими" у війні проти Росії.

За даними SpaceX в Україні знаходиться майже 20 тисяч терміналів Starlink, більшість з них були повністю або частково придбані за рахунок зовнішнього фінансування, зокрема від урядів США, Польщі та Британії.

Зазначається, що наразі SpaceX контролює, де можуть використовуватися українські термінали Starlink. Раніше українські військові повідомляли про перебої в роботі терміналів від час наступу та деокупації українських територій.

Контроль Маска над сигналом дає йому значний вплив на поле бою в той час, коли сам мільярдер подекуди підігрує російським наративам та пропонує "мирний план" у вигляді того, щоб віддати український Крим російським окупантам.