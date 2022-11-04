Зеленський: Росія вже втратила на Донеччині більше людей, ніж у двох Чеченських війнах
Президент Володимир Зеленський заявляє, що у війні проти Україні на Донеччині Росія вже втратила більше людей і боєприпасів, ніж у двох Чеченських війнах, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення президента.
"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції.
На цих і деяких інших напрямках на Донеччині російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах, разом узятих. Але реальний рівень втрат Росії приховується від російського ж суспільства".
Зеленський додав, що росіяни "приховали" й мобілізацію і "просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконано".
"Насправді в регіонах Росії і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель", - констатував президент.
Довідка:
Перша чеченська війна тривала з 1994 по 1996 рік, друга – з 1999 по 2009 рік.