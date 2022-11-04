Блінкен: будь-яке застосування ядерної зброї Путіним буде катастрофічним для нього

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї президентом Росії Владіміром Путіним матиме катастрофічні наслідки для нього і його країни, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у рамках зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Німеччині, повiдомляє CNN.

"Разом із G7 країни всього світу дають зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї буде катастрофою для нього і для Росії" , - сказав Блінкен.

Міністри у спільній заяві за підсумками зустрічі заявили, що країни G7 готові відреагувати на будь-яке застосування Москвою хімічної, біологічної або ядерної зброї.

Держсекретар також висловився з приводу обмеження цін на російську нафту, встановленого "Великою сімкою", що є ключовим способом, за допомогою якого альянс намагається покарати Росію за вторгнення в Україну.

Він применшив побоювання, що такий механізм може дати зворотний ефект і призвести до зростання цін на газ на тлі погроз Кремля відмовитися від продажу нафти країнам, які запровадять граничну ціну.