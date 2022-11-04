Кулеба: Україна може отримати нові системи ППО та ПРО до кінця року

Домовленості щодо їх постачання систем ППО та ПРО вже перебувають у процесі реалізації — Україна повинна отримати їх до кінця поточного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем ППО. Вже є домовленості, досягнуті і президентом, і на рівні уряду із деякими країнами. Є речі, які на перспективу пропрацьовуються" , — зазначив Кулеба.

За його словами, щодо ППО та ПРО також є певні домовленості, які перебувають у стані реалізації.

"Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року, і про це є домовленості" , — наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром. Крім того, США передадуть системи ППО Hawk у рамках нового пакету військової допомоги.