NYT: США вбачають наступним генсеком НАТО Христю Фріланд

Країни НАТО активно обговорюють кандидатуру наступника генсека альянсу Єнса Столтенберга. У США основним кандидатом вважають віцепрем'єрку та очільницю Мінфіну Канади Христю Фріланд з українським корінням. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Повноваження Столтенберга закінчуються восени 2023 року. За даними газети, у Євросоюзі розглядають на пост кандидата-жінку із країн-членів спілки. Серед них – прем'єрка Естонії Кая Каллас, президентка Словаччини Зузана Чапутова та експрезидентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович. У Великій Британії на цю посаду може претендувати міністр оборони Бен Уоллес, який відмовлявся брати участь у виборах прем'єра.

Як зазначають співрозмовники газети, переговори лише розпочинаються і на цьому етапі перших кандидатів найчастіше відсівають у рамках обговорення з членами альянсу. США зазвичай не виставляють свою кандидатуру, оскільки американський генерал керує військами альянсу у Європі.

Серед переваг Фріланд називають володіння кількома мовами (англійська, французька, італійська, українська та російська), здібності при веденні пресконференцій, а також те, що вона очолювала "складні відомства". Вона може стати першою жінкою та першим громадянином Канади на посаді генсека НАТО.