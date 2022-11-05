ОВА: окупанти вночі били ракетами С-300 по Запорізькій області

Вночі у суботу, 5 листопада, російські війська атакували ракетами С300 Вільнянський район Запорізької області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Як зазначається, внаслідок ударів пошкоджені будівлі трьох підприємств і автомобілі. За даними глави ОВА, люди залишились неушкодженими.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 листопада, війська РФ завдали удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території Запорізького району. На місці атаки виникла пожежа, рятувальникам вдалося її ліквідувати.