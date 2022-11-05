Укренерго: у Києві та семи областях сьогодні відключатимуть світло

В суботу, 5 листопада світло будуть відключати в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях, повідомляє Новое время.

Про це повідомило Укренерго в Facebook.

У компанії заявили, що з 6 години ранку Диспетчерський центр НЕК Укренерго надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

В Укренерго зазначили, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.