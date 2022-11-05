Генштаб: в Україні загинуло понад 75 тисяч російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу загинули близько 600 російських військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків — 2758 (+8);
  • бойових броньованих машин — 5601 (+21);
  • артилерійських систем — 1776 (+4);
  • РСЗВ — 391 (+0);
  • засобів ППО — 202 (+1);
  • літаків — 277 (+0);
  • гелікоптерів — 260 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1462 (+12);
  • крилатих ракет — 399 (+2);
  • кораблів /катерів — 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+10);
  • спеціальної техніки — 155 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках, відзначили у Генштабі.

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