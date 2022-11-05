Генштаб: в Україні загинуло понад 75 тисяч російських військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили оновлені дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу загинули близько 600 російських військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 2758 (+8);
- бойових броньованих машин — 5601 (+21);
- артилерійських систем — 1776 (+4);
- РСЗВ — 391 (+0);
- засобів ППО — 202 (+1);
- літаків — 277 (+0);
- гелікоптерів — 260 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1462 (+12);
- крилатих ракет — 399 (+2);
- кораблів /катерів — 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+10);
- спеціальної техніки — 155 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках, відзначили у Генштабі.