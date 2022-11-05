ДПСУ: Україна повернула 19 прикордонників з російського полону
З російського полону до України повернулося 19 прикордонників. Тепер вони пройдуть медобстеження та реабілітацію, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що 3 листопада 2022 року, Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "107 на 107".