Британська розвідка: РФ проводить навчання в Білорусі через нестачу інструкторів

За даними британської розвідки, Росія переживає труднощі з підготовкою мобілізованих резервістів і призовників на строкову службу, для навчання використовується територія Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, нині Росія намагається забезпечити військову підготовку для мобілізованих та призваних на строкову військову службу в рамках щорічного осіннього призову.

Збройні сили Росії вже працюють на межі можливостей, забезпечуючи підготовку приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня 2022 року.

"Ці проблеми будуть ускладнені додатковим черговим осіннім щорічним призовним циклом, оголошеним 30 вересня 2022 року і розпочатим 1 листопада, який, як очікується, призведе до додаткового залучення 120 000 військовослужбовців" , - йдеться в огляді.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або взагалі не мають ніякої підготовки.