Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси", повідомляє Українська правда.

"Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника "Засновникам Одеси (Катерині II)", яке відбувалось на платформі "Соціально активний громадянин". Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі", — йдеться в повідомленні Одеської міськради.

За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Демонтаж пам'ятника підтримує і мер міста Геннадій Труханов.

"Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому.

Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку - у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства", — заявив Труханов.

Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794 року, коли російська імператриця Катерина ІІ наказала ремонтувати торгову й військову гавані, хоча така назва міста вперше датується січнем 1795 року.