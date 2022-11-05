Зеленський відповів на петицію про заборону діяльності російських артистів

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання, що порушені у петиції про заборону громадянам РФ здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, та вжити належних заходів, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Повідомляється, що українське законодавство вже обмежує трансляцію аудіовізуального контенту, проведення гастрольних заходів та використання музичного продукту, учасниками яких є громадяни РФ.

Зеленський також зазначив, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній радник президента США з нацбезпеки, посол Майкл Макфол, напрацювала Дорожню карту індивідуальних санкцій щодо російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди, а також поширюють брехню щодо війни РФ проти України, таким чином підтримуючи політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету та безпеки нашої країни.

Так, частина з таких росіян уже перебувають під санкціями в Україні та в інших країнах.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи" , - відповів президент.

Зеленський зазначив, що надіслав петицію Шмигалю з проханням "доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування" та проінформувати про результати автора петиції.