Renault відділяє свій бізнес електромобілів та оцінює його в 10 мільярдів євро

Renault SA прагне оцінити свій бізнес електромобілів, який автовиробник виділяє як окрему компанію, приблизно в 10 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що компанія готується до потенційного первинного розміщення на біржі Euronext Paris десь наступного року. Виділення компанії під назвою Ampere є частиною капітальної реорганізації, яку головний виконавчий директор Лука де Мео представить інвесторам наступного тижня.

Відокремлення бізнесу електромобілів від традиційних операцій Renault з двигунами внутрішнього згоряння відбувається в той момент, коли виробник автомобілів Zoe і Clio намагається впоратися зі складним переходом на електромобілі, оскільки в Європі загрожує можлива рецесія.

Renault поінформує інвесторів про свої плани реконструкції, які все ще завершуються, під час дня ринків капіталу 8 листопада.

Ampere базуватиметься у Франції, де працюватиме близько 10 000 людей. Підрозділ Horse разом із Geely буде базуватися за межами Франції, а також матиме близько 10 000 співробітників.

Французький уряд, який володіє 15% Renault, був детально проінформований про плани, сказав один з осіб.